المفوضية تبدأ فرز أصوات انتخابات «النقابات الفرعية للمعلمين»

باشرت اللجان الانتخابية أعمال العد والفرز والإحصاء لأصوات الناخبين في انتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين، عقب انتهاء الفترة المحددة للاقتراع وإغلاق مراكز التصويت.

وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عمليات العد والفرز تُجرى داخل مراكز الاقتراع، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة لضمان تنظيم العملية الانتخابية وسلامة احتساب أصوات الناخبين.

وتأتي هذه المرحلة عقب انتهاء عملية التصويت، حيث تعمل اللجان الانتخابية على حصر الأصوات وفرزها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة باعتماد نتائج انتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين.

وتشرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مراحل العملية الانتخابية للنقابات المهنية، ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم الانتخابات وضمان تطبيق القواعد المعتمدة.

هذا وتجرى انتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين ضمن سلسلة انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية التي تشرف عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

وتشمل العملية الانتخابية عدة مراحل تبدأ بالإعلان عن إجراءات الترشح وتنظيم الاقتراع، وصولًا إلى عمليات العد والفرز وإعلان النتائج، مع اعتماد ضوابط محددة لضمان دقة احتساب الأصوات وتنظيم مشاركة الناخبين.