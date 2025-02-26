المفوضية تبدأ قبول طلبات «تسجيل الناخبين» في البلديات

بدأت لجان قبول طلبات “تسجيل الناخبين” بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عملها، حيث تستهدف المواطنين المقيمين وغير المقيدين في السجل المدني، وتُعنى باستلام طلبات ونماذج التسجيل لتسهيل مشاركتهم في المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية.

وبحسب المفوضية، “تم توزيع 141 لجنة على 62 بلدية مستهدفة في المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025، والتي تُعد جزءًا من خطة المفوضية لدعم العملية الانتخابية وتوسيع قاعدة المشاركة. وأوضحت المفوضية أن اللجان تفتح أبوابها يوميًا، باستثناء أيام العطلات، من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً، لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في التسجيل”.

وأكدت المفوضية “أهمية هذه المرحلة في تعزيز العملية الديمقراطية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي، مشددةً على أن التعاون مع الجهات المعنية سيسهم في تسهيل عمل اللجان وضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة”.

ودعت المفوضية المواطنين إلى “الاستفادة من هذه الفرصة للتسجيل في السجل الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة”.

كما جددت المفوضية “التزامها بتوفير كافة الإمكانيات اللوجستية والفنية لضمان نجاح عملية تسجيل الناخبين في البلديات المستهدفة، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى دعم جهودها لضمان مشاركة واسعة وفعالة في الانتخابات الحالية”.