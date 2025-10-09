المفوضية تبدأ نشر سجلات الناخبين بـ«النقابات المهنية»

تعلن إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن بدء عملية انتخاب النقابة العامة للموانئ والبحارة، وذلك من خلال نشر سجلات الناخبين في النقابات الفرعية التابعة للنقابة.

وبحسب المفوضية، سيستمر النشر يومي الأحد والإثنين 12 و13 من أكتوبر 2025، حيث سيحظى الناخبون بفرصة الاطلاع على السجلات وتقديم الطعون وفق المدة القانونية المحددة (يومين من تاريخ النشر).

وستتم عملية النشر في مقرّات مكاتب الإدارة الانتخابية الخاصة بالنقابات الفرعية، وفي حال وجودها، في مقرات النقابات الفرعية نفسها. تشمل عملية النشر المدن التالية:

بنغازي / بنغازي الخمس / الخمس طبرق / طبرق

ودعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جميع المعنيين في هذه المناطق للتأكد من صحة بياناتهم في السجلات والتفاعل مع العملية الانتخابية في الوقت المحدد.

كما أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن البدء في عملية انتخاب نقابة العاملين بشركة المدار الجديد (انتخاب النقابة العامة)، من خلال نشر سجل الناخبين للنقابة يومي الأحد والإثنين 12 – 13 من شهر أكتوبر 2025، وذلك للاطلاع وتقديم الطعون بشأنه خلال المدة القانونية المحددة (يومان من تاريخ النشر)، وسيتم النشر بمقر مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس الواقع في نطاقه مقر النقابة العامة، وكذلك في مقر النقابة العامة إن وجد.

وحثت المفوضية جميع المعنيين على الاطلاع وتقديم أي طعون في المدة المحددة لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل السليم.