المفوضية تبدأ نشر سجل الناخبين لنقابة «مهن الإلكترونيات والتبريد»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن بدء عملية انتخاب النقابة العامة لمهن الإلكترونيات والتبريد والأعمال الكهربائية.

وذكرت اللجنة أنه سيتم نشر سجل الناخبين للنقابة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 29 و30 أبريل 2025، ويُتاح للمواطنين الاطلاع على السجل وتقديم الطعون بشأنه خلال المدة القانونية المحددة (يومان من تاريخ النشر).

وبحسب اللجنة، سيتم نشر السجل في مقر مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس، الكائن بطريق الهضبة الشرقية بجوار مبنى التضامن الاجتماعي، إضافة إلى مقر النقابة العامة في منطقة السراج بطرابلس، شارع شركة المواشي، عمارة محرر العقود الرسمية (سالم شنب).