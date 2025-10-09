المفوضية تتابع استعدادات مكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي

عقد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مرده، اجتماعاً بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، بحضور مدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي والمنسقين بالمكتب وعدد من الموظفين، لمتابعة التحضيرات الجارية لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة لعام 2025.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مراحل العملية الانتخابية ومستوى جاهزية المكتب لتنفيذ المهام الموكلة إليه، إلى جانب خطط التوعية الموجهة للناخبين وبرامج التدريب المخصصة للجان الانتخابية، لضمان إجراء الاستحقاق الانتخابي وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط.

وأكد أبوبكر مرده على أهمية تكامل الجهود بين إدارات المفوضية ومكاتبها في مختلف المناطق، مشيداً بجهود موظفي مكتب بنغازي لضمان نجاح العملية الانتخابية، التي ستنطلق بفتح سجل الناخبين بتاريخ 20 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الميدانية التي يجريها مجلس المفوضية للوقوف على استعدادات مكاتب الإدارة الانتخابية بمختلف المناطق استعداداً لانطلاق انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة 2025.