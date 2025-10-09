المفوضية تتابع استعدادات مكتب المرج لـ«انتخابات المجالس البلدية»

في إطار المتابعة الميدانية للتحضيرات الجارية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة 2025)، عقد عضو مجلس المفوضية أبوبكر مرده صباح اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 اجتماعاً بمقر مكتب الإدارة الانتخابية المرج، بحضور رئيس المكتب عبدالرحيم آدم، ومدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي، إلى جانب المنسقين وعدد من موظفي المكتب.

وتناول الاجتماع مناقشة مرحلة الاقتراع المقررة في 18 أكتوبر 2025، ومستوى جاهزية المكتب لتنفيذ المهام الموكلة إليه، إلى جانب الترتيبات اللوجستية وخطط التوعية الموجهة للناخبين، وبرامج التدريب الخاصة باللجان الانتخابية، بما يضمن تنفيذ العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط.

وأكد أبوبكر مرده خلال اللقاء على أهمية تكامل الجهود بين إدارات المفوضية ومكاتبها في مختلف المناطق، مشيداً بجهود موظفي مكتب المرج وما يبذلونه من عمل دؤوب لضمان نجاح مرحلة الاقتراع القادمة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الميدانية التي يجريها مجلس المفوضية للوقوف على استعدادات مكاتب الإدارة الانتخابية بمختلف المناطق، استعداداً لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025).