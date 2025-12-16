المفوضية تتابع العمليات الفنية قبل إعلان النتائج الأولية للانتخابات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم، وصول صناديق استمارات النتائج من مكتب الإدارة الانتخابية في طبرق، الذي تقع ضمن نطاقه انتخابات بلديتي طبرق وقصر الجدي، إلى مركز العد والإحصاء بالمفوضية.

وجاء ذلك عقب استلامها من لجان الاقتراع التي أجرت انتخابات المجالس البلدية يوم السبت 13 ديسمبر 2025 ضمن المجموعة الثالثة للعام 2025.

وأوضحت المفوضية أن فريق مركز العدّ والإحصاء، بإشراف إدارة النظم والمعلومات، بدأ عملية مطابقة البيانات تمهيدًا لإعلان النتائج الأولية فور استكمال عمليات المراجعة والتدقيق الفني.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعلن موعد نشر القوائم الأولية لانتخابات نقابتي مستخدمي تحلية المياه والمصورين والخطاطين

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025 سيكون موعدًا لنشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخاب نقابتي:

النقابة العامة لمستخدمي شركة تحلية المياه. النقابة العامة للمصورين والخطاطين والأعمال المطبعية.

وأوضحت المفوضية أن القوائم الأولية ستنشر لمدة يومين للاطلاع وتقديم الطعون بشأنها إن وجدت خلال المدة القانونية المحددة، مشيرة إلى أن عملية النشر ستتم بمقرات الإدارات الانتخابية الواقعة في نطاق كل نقابة ومقر النقابة العامة إن وجد.

قرار مجلس المفوضية رقم (262) لسنة 2025 بشأن النتائج النهائية للانتخابات

أصدر مجلس المفوضية، اليوم، القرار رقم (262) لسنة 2025، الذي يعلن فيه النتائج النهائية لانتخابات النقابات الفرعية لنقابة الإعلاميين الرياضيين.

وأوضح البيان أن الانتخابات جرت وفقًا للمعايير والأنظمة المحددة، وأنه تم انتخاب ممثلين للنقابات الفرعية من بين أعضاء النقابة الذين تقدموا للترشح في كافة المجالات المتعلقة بالإعلام الرياضي.

وشدد المجلس على أن هذه الانتخابات تشكل خطوة مهمة في تعزيز الشفافية والعدالة داخل نقابة الإعلاميين الرياضيين، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تمت في إطار قانوني وبإشراف كامل من المفوضية لضمان نزاهتها.

وأفاد البيان بأن النتائج النهائية ستكون متاحة للجميع عبر الموقع الرسمي للمفوضية وبوابة النقابة، كما دعا الأعضاء الجدد إلى البدء في مهامهم وفقًا للمسؤوليات المحددة لكل فرع من الفروع المعنية.