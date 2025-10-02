المفوضية تتابع انتخابات «النقابات والاتحادات» وتفتح باب الترشح لـ«الصناعات الغذائية»

عقد بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اجتماع ضم عضو مجلس المفوضية أبوبكر مرده، ومدير إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية عبدالباسط النفاتي، بحضور ممثل عن فريق الطعون الانتخابية.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة المفوضية لسير العملية الانتخابية لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الطعون الانتخابية المقدمة بشأن بعض انتخابات النقابات، بالإضافة إلى بحث الآليات القانونية والإجرائية للتعامل معها.

كما تمت مناقشة بعض الأمور الخاصة بانتخاب عدد من النقابات، وتم التأكيد على خطة إدارة انتخاب النقابات التي تشمل إجراء انتخابات لـ (19) نقابة، مع البدء في نشر سجل الناخبين لهذه النقابات بداية من هذا الأسبوع وفقًا للمخطط الزمني للإدارة.

وتؤكد المفوضية حرصها على ضمان نزاهة وعدالة انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، باعتبارها استحقاقات ديمقراطية تسهم في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وترسيخ مبادئ التمثيل النقابي الحر.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفتح باب الترشح لانتخابات النقابات الأساسية للصناعات الغذائية

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب تقديم طلبات الترشح وفق نظام القائمة لانتخاب النقابات الأساسية بالنقابة العامة للصناعات الغذائية.

ويستمر تقديم الطلبات لمدة خمسة أيام، اعتباراً من يوم الأحد 5/10/2025 وحتى يوم الخميس 9/10/2025، في مقرات مكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة ضمن نطاق مقرات النقابات الأساسية المستهدفة، وفق الجدول المحدد من قبل الإدارة.