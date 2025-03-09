المفوضية تتابع حملات التوعية بالتسجيل في «سجل الناخبين»

عقدت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعًا عبر تطبيق Google Meet برئاسة مدير الإدارة، خالد الموسي، وبحضور رئيس قسم التواصل، عبدالرؤوف شنب، وفريق متابعة حملات التوعية، كما شارك في الاجتماع محمد الشيخ من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا، بالإضافة إلى منسقي التوعية والتواصل في المكاتب الانتخابية المستهدفة في المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025.

ناقش الاجتماع “سير حملات التوعية المتعلقة بالتسجيل في سجل الناخبين، وضرورة تكثيف الجهود بالتعاون مع شركاء التوعية لتحفيز المواطنين على التسجيل في ظل اقتراب قفل السجل”.

كما استعرض المشاركون “تقارير الحملات الجارية في مختلف البلديات، إلى جانب استعراض إحصائيات التسجيل لكل بلدية على حدة”.

وفي هذا السياق، “حث مدير إدارة التوعية والتواصل، خالد الموسي، المنسقين على زيادة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وسفيرات التوعية واتحاد طلبه الجامعات والكشاف والمرشدات و الجهات الإعلامية لضمان وصول الرسائل التوعوية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، لا سيما في المناطق النائية. كما تم التركيز على ضرورة متابعة وتقييم جهود التوعية بشكل دوري لضمان فعالية الحملات وتفاعل الجمهور معها”.

ويأتي هذا الاجتماع “في إطار المتابعة المستمرة من قبل الادارة لمرحلة تسجل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الثانية 2025، والحرص على تحقيق مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع في العملية الانتخابية”.