المفوضية تتابع عملية تسجيل «النساء» في «انتخابات المجالس البلدية»

عقدت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، اجتماعا مع منسقي التوعية بمكاتب الإدارة الانتخابية بالبلديات المستهدفة، بحضور مدير إدارة التوعية خالد الموسي ورئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت ومسؤولة وحدة دعم المرأة نجوى برزويل ومسؤولة الوحدة بمكتب طرابلس حواء بركة وخبيرات فريق الدعم الدولي.

وافتتحت حلب، الاجتماع “بإحاطة شاملة عن عملية تسجيل الناخبين ونسب تسجيل النساء وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تسجيلهن وسبل تذليل هذه الصعوبات للرفع من مستويات المشاركة، كما ناقش الاجتماع تنسيق آليات التعاون مع سفيرات التوعية”.

واستعرض منسقو التوعية “التحديات التي تواجه مسارات التوعية في نطاقهم الجغرافي والخطط البديلة للمرحلة القادمة وسبل إشراك المنظمات الفاعلة في برامج التوعية”.