المفوضية تتابع ميدانياً ترتيبات انطلاق عملية توزيع بطاقة الناخب في بنغازي

في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ مرحلة توزيع بطاقة الناخب ضمن العملية الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية– 2025)، أجرى عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، زيارة ميدانية إلى مكتب الإدارة الانتخابية بمدينة بنغازي، رفقة كل من الصادق الزكار، مدير إدارة العمليات الميدانية، وعبدالباسط النفاتي، رئيس قسم التدريب والإجراءات.

وتهدف الزيارة إلى الوقوف على جاهزية المكتب واستعراض التحضيرات النهائية لانطلاق عملية توزيع بطاقة الناخب في المدة القريبة القادمة، لضمان سير العمل وفق الخطط الزمنية والفنية المعتمدة.

وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع ضم الوفد الزائر إلى جانب صلاح جربوع، مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب بنغازي، والسادة منسقي الوحدات الفنية بالمكتب، حيث تم مناقشة مختلف الجوانب العملياتية واللوجستية والتدريبية والتوعوية المتصلة بالعملية الانتخابية.

وأشاد مردة خلال الاجتماع بجهود موظفي المكتب، داعياً إلى ضرورة مضاعفة وتنسيق الجهود خلال المرحلة المقبلة وصولاً إلى يوم الاقتراع، ومؤكداً على دعم مجلس المفوضية والإدارة العامة لتذليل الصعوبات التي قد تواجه مكاتب الإدارة الانتخابية كافة، لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني.

من جهته، استعرض الزكار مع منسقي الوحدات الفنية الجوانب الفنية المتعلقة بمرحلة توزيع البطاقة الانتخابية، مشدداً على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الإدارة العامة ومكاتب الإدارة الانتخابية بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية.