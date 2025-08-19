المفوضية تجتمع مع الجهات الأمنية لضمان سير «انتخابات البلديات» يوم 23 أغسطس

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، اجتماعاً موسعاً بمقرها لبحث تأمين عملية الاقتراع المقررة يوم السبت 23 أغسطس في بلديات الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، صبراته، صرمان، وبئر الغنم.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، ومدير إدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء علي النويصري، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات الفنية بالمفوضية ورئيس مكتب الإدارة الانتخابية بالزاوية والمنسق الأمني.

وتناول الاجتماع في بدايته البعد الاجتماعي للعملية الانتخابية بمشاركة أعيان وحكماء بلديات الزاوية، حيث تم التأكيد على الدور المحوري لهم في دعم الاستقرار المجتمعي وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، بما يعزز نجاح العملية الانتخابية ويضمن إجراؤها في أجواء آمنة وشفافة.

وفي الجانب الأمني، استعرضت مديريات الأمن في الزاوية وصرمان وصبراته، إلى جانب قيادات وزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية، الخطة الأمنية وتفاصيلها، والإجراءات المتخذة لحماية مراكز الاقتراع وضمان سلامة الناخبين والعاملين في العملية الانتخابية.

وأكد الحاضرون على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الأطراف المعنية لتوفير بيئة انتخابية آمنة تعكس التزام المؤسسات الوطنية بإنجاح الاستحقاق الانتخابي.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جهود المفوضية لضمان تنظيم الانتخابات البلدية في أجواء آمنة وشفافة، بعد تحديات سابقة تتعلق بالاستقرار الأمني والمشاركة المجتمعية، وتعكس مشاركة أعيان وحكماء البلديات التزام السلطات بإشراك المجتمع المحلي في دعم العملية الديمقراطية وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الوطنية.