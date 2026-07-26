المفوضية تجيب.. كيف تُحدد نتائج انتخابات النقابات؟

أوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا آلية احتساب نتائج الاقتراع واختيار الفائزين في انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، مشيرةً إلى القواعد المنظمة لترتيب المرشحين، وتوزيع المقاعد، والحالات الخاصة التي تستدعي اللجوء إلى القرعة بدلًا من الاقتراع.

وبحسب التوضيحات المنشورة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فإنه بعد انتهاء عملية الاقتراع وفرز الأصوات، يجري ترتيب الفائزين وفق عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بصورةٍ تنازليةٍ.

ويُمنح المقعد الأول للمرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات لشغل منصب رئيس النقابة الفرعية، يليه الفائز بمنصب نائب رئيس النقابة، ثم مقعد الشؤون الإدارية والمالية، ثم مقعد شؤون العضوية، ثم مقعد النشاط والعلاقات العامة.

وأوضحت المفوضية أن المقعد السادس يُخصص للنساء، وفي حال وجود امرأة ضمن المتنافسين ولم تحصل على عدد الأصوات الذي يؤهلها لشغل هذا المقعد وفق ترتيب الأصوات، فإنها تفوز بالمقعد المخصص لها بأي عدد من الأصوات، بغض النظر عن ترتيبها بين بقية المرشحين.

وفي حال عدم ترشح أي امرأة لشغل المقعد السادس المخصص للنساء، تتولى النقابة العامة المنتخبة بالتنسيق مع النقابة الفرعية المنتخبة اختيار من يشغل هذا المقعد بصورةٍ مؤقتةٍ من النقابات الأساسية، على ألا يكون الشخص المختار منتميًا إلى النقابة الأساسية التابعة لكل من رئيس النقابة العامة أو رئيس النقابة الفرعية.

وبيّنت المفوضية الحالات التي تستوجب إجراء القرعة بدلًا من الاقتراع، موضحةً أن النقابات الفرعية التي يبلغ عدد الناخبين فيها 6 أشخاص، وهو العدد المساوي لعدد المقاعد، وفي حال ترشحهم جميعًا لشغل المقاعد، تُجرى القرعة بينهم لشغل المقاعد الخمسة الأولى وفق الترتيب الوارد في المادة رقم (5) من اللائحة رقم (84) لسنة 2026، مع مراعاة خصوصية القرعة الخاصة بالمقعد المخصص للمرأة.

وأضافت أن النقابات الفرعية التي يكون عدد الناخبين فيها 5 أو 4 أو 3 أو أقل من عدد المقاعد، وفي حال ترشح جميع الناخبين لشغل المقاعد، تُجرى قرعة بينهم على عدد من المقاعد يساوي عددهم، وفق الترتيب المحدد في المادة رقم (5) من اللائحة رقم (84) لسنة 2026، مع إعطاء خصوصية للمقعد المخصص للمرأة.

كما أشارت المفوضية إلى أن النقابات الفرعية التي يبلغ عدد الناخبين فيها شخصين فقط، ومع رغبة الاثنين في الترشح لشغل أحد المقاعد، تُجرى القرعة بينهما لشغل منصبي رئيس النقابة الفرعية ونائبه.

أما في حال وجود ناخب واحد فقط في النقابة الفرعية، فإنه يُعتبر فائزًا بمنصب رئيس النقابة الفرعية بالتزكية.

وفيما يتعلق بعملية اقتراع النقابات الفرعية للمعلمين، أوضحت المفوضية أن المشاركة تقتصر على الناخبين المدرجة أسماؤهم في سجل الناخبين النهائي، وهم مندوبو النقابات الأساسية وأعضاء النقابات الفرعية القائمة، باعتبارهم أصحاب الحق في التصويت.

وأكدت أن عملية الاقتراع تُجرى لانتخاب رئيس وأعضاء النقابة الفرعية بمن حضر من الناخبين، باستخدام ورقة اقتراع واحدة تتضمن جميع أسماء المرشحين دون النظر إلى مسميات المقاعد.

وأوضحت أن الناخب يدلي بصوته من خلال اختيار اسم مرشح واحد فقط في ورقة الاقتراع، مشيرةً إلى أن إجراء انتخابات النقابات الفرعية لا يشترط أن يكون متزامنًا بين جميع النقابات، إذ يحدد يوم الاقتراع لكل نقابة فرعية على حدة.

كما أوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات آلية تشكيل النقابة الفرعية للمعلمين، ضمن انتخابات نقابات المعلمين، مشيرةً إلى أنها تمثل المستوى النقابي على نطاق البلدية، وتضم ممثلين عن النقابات الأساسية وأعضاء النقابات الفرعية القائمة.

وبحسب التوضيح الصادر عن المفوضية، فإن النقابة الفرعية للمعلمين تتكون من 6 مقاعد انتخابية، تشمل:

مقعد رئيس النقابة الفرعية.

مقعد نائب رئيس النقابة الفرعية.

مقعد الشؤون الإدارية والمالية.

مقعد شؤون العضوية.

مقعد النشاط والعلاقات العامة.

مقعد شؤون المرأة.

وأوضحت المفوضية أن النقابة الفرعية تضم مندوبي النقابات الأساسية الذين جرى اختيارهم على مستوى كل مدرسة، إضافةً إلى أعضاء النقابات الفرعية القائمة، لتكون حلقة تنظيمية تمثل المعلمين على مستوى البلدية.

وأكدت المفوضية أن الفائزين بمقاعد رئاسة النقابات الفرعية هم فقط من يحق لهم الترشح لانتخاب النقابة العامة، وفق التنظيم المعتمد لانتخابات نقابات المعلمين.

وكانت أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنجاز عملية الاقتراع في عدد من النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للمعلمين، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، مؤكدةً أن العملية جرت في أجواء تنظيمية اتسمت بالانسيابية والالتزام بالإجراءات والضوابط المعتمدة.

وأوضحت المفوضية أن الانتخابات تتواصل في بقية النقابات الفرعية وفق الجدول الزمني المحدد بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (142) لسنة 2026، على أن تستكمل مراحل الاقتراع تباعًا حتى 27 يوليو 2026.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استمرار تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية وفق الأطر القانونية والإجراءات المنظمة، بما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وصولًا إلى استكمال انتخاب جميع النقابات الفرعية ضمن المواعيد المحددة.

وكانت المفوضية قد أوضحت في وقت سابق أن عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين تُجرى في مراكز الاقتراع المعتمدة، بمشاركة الناخبين المدرجة أسماؤهم في سجل الناخبين النهائي.

وأشارت إلى أن اللجان الانتخابية والفرق الفنية والإدارية تواصل مهامها لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة، داعيةً المعلمين والمعلمات المسجلين في قوائم الناخبين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم والمشاركة في اختيار ممثليهم النقابيين.