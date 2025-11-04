المفوضية تحدد آخر موعد لقبول «تزكيات» مرشحي البلديات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن آخر موعد لقبول التزكيات للمرشحين في البلديات: طبرق، قصر الجدي، بنغازي، توكرة، قمينس، الأبيار، سلوق، سرت، وسبها، ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، سيكون يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025م.

وأكدت المفوضية أنه سيتم إغلاق الواجهة الإلكترونية الخاصة بتقديم التزكيات بعد هذا التاريخ، مشددة على أنه لن تُقبل أي تزكيات بعد انتهاء المدة المحددة.

مجلس المفوضية يصدر القرار رقم (215) لسنة 2025 بشأن تعديل تسميات النقابات الفرعية للصيادين

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (215) لسنة 2025، القاضي بإضافة وتعديل تسمية النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للصيادين، وذلك في إطار تنظيم سجلات النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تتخذها المفوضية استعدادًا لتنفيذ انتخابات النقابات والاتحادات المهنية وفقًا للخطط المعتمدة لعام 2025.

#قرار مجلس المفوضية رقم (215) لسنة 2025 بشأن إضافة وتعديل تسمية النقابات الفرعية للنقابة العامة للصيادين تم النشر بواسطة ‏انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية‏ في الثلاثاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٥