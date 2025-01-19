المفوضية تحدد أماكن تقديم طلبات الترشح لانتخابات «المجموعة الثانية»

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 19 يناير 2025 - 15:35 | آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 15:42 نُشر: الأحد، 19 يناير 2025 - 15:35
ليبيا
أرشيفية/ انتخابات المجالس البلدية

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “أماكن تقديم طلبات الترشح لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية 2025)”.

#أماكن تقديم طلبات الترشح لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية 2025)

تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ١٩ يناير ٢٠٢٥

وللاطلاع على نماذج و استمارات الترشح الضغط على الرابط التالي:
https://bit.ly/3PGgufP

وللاطلاع على دليل الترشح لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة – 2025) الضغط على الرابط: https://bit.ly/425PRIR.

آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 15:42
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً