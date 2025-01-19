المفوضية تحدد أماكن تقديم طلبات الترشح لانتخابات «المجموعة الثانية»

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “أماكن تقديم طلبات الترشح لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية 2025)”.

وللاطلاع على نماذج و استمارات الترشح الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3PGgufP

وللاطلاع على دليل الترشح لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة – 2025) الضغط على الرابط: https://bit.ly/425PRIR.