المفوضية تحدد شروط اعتماد «وكلاء المرشحين»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للسادة المترشحين بالنظام الفردي والقائمة في بلديات تاجوراء، صياد والحشان، والجديدة، أنه ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء 20 يناير 2026، يمكنهم تقديم طلبات تسجيل وكلائهم لدى مكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس – الساحل الغربي.

وأوضحت المفوضية أن متطلبات اعتماد وكيل المرشح تشمل:

صورة شخصية إلكترونية. صورة من إثبات الهوية. تعبئة الاستمارات التالية:

– استمارة (1): استمارة تسجيل.

– استمارة (2): تسجيل بيانات الوكلاء وتوقيع مدونة السلوك.

وأكدت المفوضية أهمية الالتزام بالجدول الزمني والتعليمات لضمان استيفاء كافة المتطلبات القانونية، بما يسهم في تنظيم العملية الانتخابية بشكل شفاف وفعّال.