المفوضية تحدد مقر ومواعيد تقديم طلبات الترشح لانتخابات نقابة «الموانئ والبحارة»

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب تقديم طلبات الترشح بنظام القائمة لانتخاب النقابة العامة للموانئ والبحارة.
موعد تقديم الطلبات:
من الأحد 04/01/2026 إلى الخميس 08/01/2026
خلال ساعات الدوام الرسمية
مكان تقديم الطلبات:
مقر إدارة انتخاب النقابات، بمبنى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – طرابلس، طريق الهضبة الشرقية، بجوار مبنى صندوق التضامن الاجتماعي.
هذا الإعلان يعد فرصة رسمية للمترشحين المهتمين بالمشاركة في انتخابات النقابة وفق النظام المحدد.
