المفوضية تحدد موعداً نهائياً لاستكمال إجراءات التزكية للمترشحين

نوهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، تُعدّ الفرصة الأخيرة أمام جميع المترشحين لاستكمال إجراءات تسليم نماذج التزكية المطلوبة، وفقاً لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية في القرار رقم (43) لسنة 2023.

وأوضحت المفوضية أن أي مترشح يتخلف عن تقديم التزكيات في الموعد المحدد، سيُعتبر منسحباً تلقائياً، وسيتم شطب اسمه من قائمة المترشحين طبقاً لأحكام اللائحة المعتمدة.

وتأتي هذه التنويهات من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إطار حرصها على تنظيم عملية الترشيح بشكل شفاف ومنظم، وضمان استيفاء جميع الإجراءات اللازمة قبل الانطلاق الرسمي في مراحل الانتخابات.

وتُعد نماذج التزكية أحد المتطلبات الأساسية التي تثبت دعم المرشحين من الناخبين أو الجهات ذات العلاقة، وتُستخدم كأحد المعايير للتحقق من جدية المترشحين.

ويهدف تحديد مواعيد نهائية دقيقة إلى الحفاظ على انضباط العملية الانتخابية، ومنع تأخير الجداول الزمنية المقررة، مما يساهم في إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.

كما يعكس هذا الإجراء حرص المفوضية على تطبيق اللوائح التنفيذية للانتخابات بدقة، وهو أمر ضروري لبناء الثقة في المؤسسات الانتخابية وتعزيز المشاركة الديمقراطية في ليبيا.