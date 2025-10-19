المفوضية تُحدد موعد افتتاح سجل الناخبين في 11 بلدية

تستعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لافتتاح سجل الناخبين غدًا الاثنين 20 أكتوبر في 11 بلدية ضمن المجموعة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية لعام 2025، وفقًا لقرار مجلس المفوضية رقم 199 لسنة 2025.

وتشمل البلديات المعنية: طبرق، قصر الجدي، قمينس، سرت، بنغازي، الأبيار، توكرة، سلوق، تاجوراء، سبها، والجديدة.

ودعت المفوضية المواطنين في هذه البلديات إلى التأكد من ربط أرقام هواتفهم الوطنية عبر الاتصال بالرمز ‎*700#‎، لضمان إمكانية التسجيل والمشاركة في العملية الانتخابية.

هذا ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باكتمال عملية الاقتراع بنجاح في 16 بلدية في شرق ووسط وجنوب ليبيا.

وأشادت البعثة بجميع الناخبين على التزامهم بالعملية الديمقراطية، مما يظهر في نسبة المشاركة الأولية التي بلغت 68% كما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس.

كما عبرت البعثة عن ارتياحها لسير يوم الانتخابات بسلام ودون وقوع أي حوادث أمنية.

وفي سياق متصل، دعت البعثة الأطراف المعنية إلى مراعاة نزاهة العملية الانتخابية، وأكدت على ضرورة إتاحة الفرصة للمفوضية لإتمام عملية فرز الأصوات ونشر النتائج الأولية بشفافية كاملة.