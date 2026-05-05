المفوضية تحدد موعد اقتراع «النقابة العامة للصيادين»

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تحديد يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026 موعدًا لإجراء انتخابات النقابة العامة للصيادين.

وأوضحت الإدارة أن عملية الاقتراع ستشمل انتخاب النقابة العامة، حيث يدلي رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية بأصواتهم في مراكز الاقتراع المخصصة بمكاتب الإدارات الانتخابية المعتمدة.

وبيّنت أن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها أمام الناخبين ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، على أن تُغلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وفق التوقيت المحدد للعملية الانتخابية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تنظيم الانتخابات المهنية التي تشرف عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بهدف تعزيز المشاركة النقابية وترسيخ مبدأ التداول الديمقراطي داخل النقابات والاتحادات المهنية في ليبيا.

وأكدت المفوضية أن تفاصيل مراكز الاقتراع موزعة وفق الجدول المعتمد لدى الإدارات الانتخابية المختصة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف.