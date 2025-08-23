المفوضية تحدد موعد الطعن في نتائج انتخابات «المجموعة الثانية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الطعن في النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025) يكون خلال يومي عمل من تاريخ نشر النتائج الأولية.

وحددت المفوضية موعد الطعن أمام المحاكم الجزئية يومي: الأحد 24 أغسطس 2025، الاثنين 25 أغسطس 2025.

ويأتي هذا وفقًا لما نصت عليه مواد الفصل العاشر (الطعون) من اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية.

وأكدت المفوضية التزامها بالشفافية وتطبيق القوانين المنظمة لضمان حقوق جميع الأطراف في العملية الانتخابية.