المفوضية تحدد موعد انتخابات «النقابات الفرعية لأطباء الأسنان»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن تحديد يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 موعدًا رسميًا لإجراء انتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة لأطباء الأسنان، وذلك في عدد من المدن الليبية.

ووفقاً للإعلان الصادر عن اللجنة، ستُفتح المراكز الانتخابية لاستقبال الناخبين من الساعة 09:00 صباحًا وحتى الساعة 05:00 مساءً، في المواقع التالية:

طرابلس: كلية طب الأسنان – الإشارة الضوئية صلاح الدين.

مصراتة: مكتب الإدارة الانتخابية – الطريق الساحلي زاوية المحجوب، تقاطع الإسعاف.

الخمس: مكتب الإدارة الانتخابية – طريق الشط، بجوار صندوق التضامن الاجتماعي.

سرت: مكتب الإدارة الانتخابية – بالقرب من مصرف الوحدة.

سبها: مكتب الإدارة الانتخابية – وسط المدينة بجوار مديرية الأمن.

وأكدت اللجنة أن الاقتراع يقتصر على أطباء الأسنان المسجلين بالسجل النهائي للناخبين، مشددة على ضرورة إبراز إثبات شخصي يحمل صورة فوتوغرافية عند الدخول لمراكز الاقتراع، ويشمل ذلك (جواز سفر، بطاقة شخصية، بطاقة عضوية النقابة، أو كتيب العائلة).

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم الاستحقاقات المهنية وفق معايير الشفافية والمهنية، وبما يضمن تمثيل حقيقي للممارسين في القطاعات النقابية المختلفة.