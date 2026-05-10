المفوضية تحدد موعد نشر قوائم «الانتخابات الفرعية»

أُقيمت صباح اليوم الأحد 10 مايو 2026، انتخابات النقابة العامة للصيادين، حيث بدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمكاتب الإدارة الانتخابية.

جرت العملية الانتخابية في أجواء اتسمت بالشفافية والانضباط، وسط تنظيم محكم أتاح للمترشحين والناخبين المشاركة بفعالية وراحة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يوم الإثنين الموافق 11 مايو 2026 سيكون موعد نشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات النقابات الفرعية لنقابة الصناعات الغذائية.

وسيُتاح للمعنيين الاطلاع على القوائم وتقديم الطعون إن وجدت، خلال مدة قانونية تبلغ يومين من تاريخ النشر. وسيتم نشر القوائم في مقر الإدارات الانتخابية التابعة لنطاق كل نقابة فرعية، إضافة إلى المقرات الخاصة بالنقابات الفرعية نفسها إن وجدت، لضمان الشفافية وتسهيل متابعة العملية الانتخابية.