اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي “رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات، الذي نظمته وحدة دعم المرأة لوحدة الرصد الإعلامي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك بمركز التدريب بمقر المفوضية واستهدف التدريب الموظفين بوحدة الرصد الإعلامي ووحدة دعم المرأة تحت اشراف وحدة دعم المرأة.

وتلقى المشاركون خلال التدريب الذي استمر لمدة أربعة 4 أيام “برنامجاً متكاملا عن كيفية الرصد على منصة (eMonitor) تحت إشراف عدد من الخبراء المتخصصين في مجال الرصد والتحقق من المعلومات”.

المفوضية تختتم برنامجها التدريبي على منصة رصد العنف الموجه ضد المرأة اختتم ظهر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 فعاليات… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤