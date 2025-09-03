المفوضية تختتم برنامجاً تدريبياً حول تحديات المرحلة في «الانتخابات البلدية»

اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء 03 سبتمبر 2025، برنامجًا تدريبيًا استمر يومين بالمركز الإعلامي للمفوضية، بتنظيم مشترك مع المجلس الأعلى للقضاء، وبدعم من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا.

وشارك في البرنامج نخبة من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، حيث تضمن عددًا من الجلسات والمحاضرات المتخصصة التي ركزت على موضوعات محورية، أبرزها: الممارسات يوم الاقتراع، الفصل الخاص بالطعون الانتخابية، الشكاوى الجنائية المتعلقة بالدعوات الانتخابية، ودور الرقابة العامة أثناء سير العملية الانتخابية.

كما شهدت الفعاليات حلقات نقاشية مفتوحة حول إشكاليات الطعون الانتخابية وتحدياتها.

وفي ختام البرنامج، شدّد القائمون على التدريب على أهمية مثل هذه الدورات في تعزيز قدرات الكوادر القضائية، وترسيخ دورها في صون نزاهة العملية الانتخابية وضمان شفافيتها.