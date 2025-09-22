المفوضية تختتم «منتدى تمكين الشباب» لتعزيز المشاركة الانتخابية

اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم، الاثنين 22 سبتمبر 2025، فعاليات منتدى “تمكين الشباب”، الذي استمر على مدار يومين في مقر المركز الإعلامي للمفوضية بطرابلس، وذلك بدعم من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا.

وشهد اليوم الثاني للمنتدى سلسلة من الجلسات التدريبية والعملية، حيث ناقش المشاركون استراتيجيات التوعية لانتخابات فاعلة، وقدموا خططاً توعوية مبتكرة استهدفت فئة الشباب والناخبين الجدد.

وتخللت الفعاليات عروضاً تنافسية للحملات التوعوية من إعداد الفرق المشاركة، تلاها تقييم تفاعلي وتبادل خبرات.

واختُتم المنتدى بجلسة حوارية مع مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، السيد خالد الموسى، الذي استمع إلى أسئلة واقتراحات الشباب، مؤكداً على أهمية دورهم في دعم العملية الديمقراطية.

وفي ختام الحدث، قام السيد الموسى بتوزيع شهادات المشاركة، مشيداً بجهود الشباب ومساهماتهم المتميزة في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية.

ويأتي المنتدى في إطار جهود المفوضية لتمكين الشباب وبناء قدراتهم في مجالات التوعية والمناصرة، دعماً للمسار الديمقراطي في ليبيا.