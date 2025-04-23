المفوضية تختتم ورشة العمل حول إجراءات توزيع «بطاقة الناخب»

اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها على مدى يومين، خلال الفترة من 22 إلى 23 أبريل 2025، واستهدفت منسقي التدريب بمكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، وركزت على “تعزيز قدرات المشاركين في تنفيذ إجراءات توزيع بطاقة التاخب”.

وشهد ختام الورشة التدريبية، حضور مدير إدارة العمليات الميدانية الصادق الزكار، ورئيس قسم التدريب والإجراءات عبدالباسط النفاتي، حيث أشادا “بمدى تفاعل المشاركين وأهمية هذه الورش في رفع كفاءة الكوادر الوطنية”.

وتضمنت الورشة، في يومها الثاني، “مراجعة شاملة لمحاور اليوم التدريبي الأول، وتناولت مفاهيم التسوية والمتابعة في نهاية عملية توزيع بطاقات الناخبين، إلى جانب استعراض الدروس المستفادة من عملية التوزيع التي نُفذت في المجموعة الأولى، كما اختُتم البرنامج بمحاكاة تطبيقية لإجراءات توزيع البطاقات، هدفت إلى ترسيخ المفاهيم النظرية وتحقيق الجاهزية الكاملة لدى المتدربين”.

وتأتي هذه الورشة التدريبية “ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها المفوضية في إطار استعداداتها للمرحلة القادمة من انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية، وضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية”.