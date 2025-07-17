المفوضية تختتم ورشة «تعزيز التوعية» استعداداً للانتخابات البلدية

اختُتمت صباح اليوم الخميس فعاليات اليوم، الثاني والأخير من ورشة العمل التدريبية التي نظّمتها إدارة التوعية والتواصل، بدعم من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا، تحت عنوان: “تعزيز استراتيجيات التوعية لمرحلتي استلام البطاقة والاقتراع”، وذلك بمقر المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الحركة العامة للكشافة والمرشدات، واتحادات الطلبة، إلى جانب منسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية – المجموعة الثانية لعام 2025.

تضمن اليوم الثاني جلسات تفاعلية، افتتحتها الأستاذة عائشة ثبوت، رئيس قسم التوعية، بمحاضرة تناولت خطة التوعية لمرحلة الاقتراع، وآليات تعزيزها، مع التركيز على إعداد الرسائل التوعوية وسبل إيصالها إلى مختلف الفئات المستهدفة.

وفي الجلسة الثانية، قدم الأستاذ محمد صرطي، منسق التوعية والتواصل بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، عرضًا حول رسم خرائط التواصل حسب المناطق، مستعرضًا تجارب المكاتب السابقة في مراحل التوعية.

كما استعرض الأستاذ عبدالرؤوف شنب، رئيس قسم التواصل، في الجلسة الختامية، آليات التواصل الفعّال بين فرق العمل، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين مكاتب الإدارة الانتخابية لضمان تنفيذ الخطط التوعوية بكفاءة.

وفي ختام الورشة، فُتح باب النقاش مع المشاركين لاستعراض التوصيات والملاحظات، تمهيدًا لاعتمادها ضمن خطط التوعية الخاصة بمرحلتَي توزيع بطاقة الناخب ويوم الاقتراع.