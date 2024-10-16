المفوضية تدرس آليات إنجاح العملية الانتخابية في الخارج

عقد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعاً بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، ضم كلاً من مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين و مدراء الإدارات المعنية ورؤساء الأقسام بالوزارة.

وبحث الاجتماع “عدة مسائل تتعلق بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها المفوضية في سبيل إشراك وتمكين المغتربين الليبيين في الخارج من أي عملية انتخابية يستهدف أجرائها مستقبلاً كحق كفلته القوانين والتشريعات الليبية”.

كما تم “بحث ودراسة الآليات التي تساهم في إنجاح العملية الانتخابية في الخارج بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الخارجية من خلال تبادل البيانات والمعلومات والبدء في تكوين دورات تدريبية للموظفين التابعين للوزارة خاصة بإدارة وتسهيل اجراء الانتخابات بالخارج”.