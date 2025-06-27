المفوضية تدعو المواطنين لاستلام بطاقاتهم والمشاركة في الاستحقاق البلدي

استلمت كافة المراكز الانتخابية في البلديات المستهدفة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025)، بطاقات الناخب الخاصة بالمسجلين، وذلك عبر مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التحضيرات النهائية لانطلاق مرحلة توزيع بطاقات الناخب، والتي ستبدأ رسميًا يوم غدٍ السبت، الموافق 28 يونيو 2025. وتعمل الفرق الإدارية بالمراكز على تجهيز الظروف الملائمة لاستقبال المواطنين، وفق ترتيبات تنظيمية وفنية دقيقة.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عملية التوزيع ستُنفذ وفق آليات مدروسة لضمان انسيابية العملية وسهولة حصول كل ناخب على بطاقته.

كما دعت المواطنين إلى التوجه إلى مراكزهم الانتخابية في المواعيد المحددة، والمشاركة الفاعلة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.