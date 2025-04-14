المفوضية تدعو للإسراع بعملية التسجيل بالانتخابات

دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “المترشحين الذين لم يسجلوا بعد في سجل الناخبين، الإسراع بإتمام عملية التسجيل، حيث أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ستقفل المنظومة على تمام الساعة 11:59 ليلاً”.

وأكدت المفوضية “أن عدم التسجيل في سجل الناخبين يُعد إخلالًا بأحد شروط الترشح الأساسية، وسيترتب عليه استبعاد المترشح من القوائم النهائية، حتى وإن ورد اسمه في القوائم الأولية للمترشحين، لأن إدراج الاسم لا يُعتبر إثباتًا على استكمال الشروط القانونية”.

هذا “وتتواصل حملات التوعية الانتخابية التي تنظمها سفيرات التوعية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في نطاق البلديات المستهدفة وضمن المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025، وذلك تحت إشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية”.

وتهدف هذه الحملات إلى “توعية المواطنين بأهمية التسجيل في سجل الناخبين لضمان مشاركتهم في الانتخابات الجارية واختيار ممثليهم في المجالس البلدية”.

وشهدت البلديات المستهدفة خلال الأيام الأخيرة المقررة للتسجيل، “مزيداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي نظمتها السفيرات من بينها جولات ميدانية إلى المراكز التجارية والمؤسسات التعليمية والصحية إضافة إلى محاضرات توعوية، ولقاءات عبر الإذاعات المحلية”.