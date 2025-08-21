المفوضية تدعو مرشحي المجالس البلدية لتقديم بيان مالي مفصل بعد الانتخابات

دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جميع المرشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، إلى الالتزام بتقديم بيان مالي مفصل بعد انتهاء العملية الانتخابية.

يشترط تقديم البيان خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الاقتراع، وفق النموذج المعتمد ومصدّق من محاسب قانوني. ويجب أن يتضمن البيان المالي:

إجمالي الإيرادات التي حصل عليها المرشح أو القائمة، مع بيان مصدرها وطبيعتها.

إجمالي المصروفات التي أُنفقت على الحملة الانتخابية، مع تحديد أوجه الصرف.

يمكن تحميل النموذج المعتمد من خلال الرابط التالي:

https://hnec.ly/التقرير_المالي_للدعاية_%20الانتخابية