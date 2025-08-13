المفوضية تدعو مرشحي «المجالس البلدية» لتقديم بياناتهم المالية خلال 10 أيام من الاقتراع

دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المرشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، إلى الالتزام بتقديم بيان مالي مفصل عقب انتهاء العملية الانتخابية، وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاقتراع.

وأوضحت المفوضية أن البيان المالي، الذي يجب أن يكون وفق النموذج المعتمد ومصدّق من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات التي حصل عليها المرشح أو القائمة مع بيان مصدرها وطبيعتها، إضافة إلى إجمالي المصروفات على الحملة الانتخابية وتحديد أوجه الصرف.

وأكدت المفوضية أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وتمكينها من مراقبة مصادر التمويل وأوجه الإنفاق وفق المعايير المعتمدة.

يمكن تحميل النموذج المعتمد عبر الرابط التالي: اضغط هنا