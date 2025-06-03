المفوضية ترصد الشائعات والمعلومات المضللة في تقريرها لشهر مايو 2025

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقريرها الشهري حول رصد الشائعات والممارسات المضللة التي تم تداولها خلال شهر مايو 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز شفافية العملية الانتخابية وترسيخ الثقة في المصادر الرسمية للمعلومات.

واستعرض التقرير أبرز الشائعات التي انتشرت خلال الشهر، موضحًا حقيقتها ومصدرها، ومسلّطًا الضوء على خطورة تداول المعلومات غير الدقيقة، خاصة في ظل المرحلة التحضيرية للانتخابات. ويهدف التقرير إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الأخبار المضللة، ودورها السلبي في التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.

وللاطلاع على التقرير الكامل: تقرير رصد الشائعات وخطابات الكراهية والممارسات المضللة– مايو 2025 من هنا.

هذا وتُعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية في ليبيا، وتسعى من خلال وحدة الرصد والتوعية إلى مواجهة التحديات التي تهدد نزاهة الانتخابات، وعلى رأسها انتشار الشائعات والمعلومات المضللة وخطابات الكراهية.

وتعمل المفوضية بشكل مستمر على رصد المحتوى المتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإصدار تقارير دورية تساهم في توعية المواطنين وتمكينهم من التحقق من صحة المعلومات، بما يضمن بيئة انتخابية شفافة وآمنة.