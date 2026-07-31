المفوضية ترفع جاهزية التعامل مع «الطعون والمنازعات» الانتخابية

اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الخميس 30 يوليو 2026، أعمال ورشة العمل الخاصة بـ”دور إدارة القضايا في المنازعات الانتخابية”، التي نظمتها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأقيمت فعاليات الورشة في مقر المركز الإعلامي التابع للمفوضية، واستمرت ثلاثة أيام خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2026، ضمن جهود تطوير آليات التعامل مع المنازعات الانتخابية وتعزيز القدرات القانونية والفنية المرتبطة بإدارة القضايا.

وشهدت مراسم اختتام الورشة حضور عضو مجلس المفوضية أبو بكر مرده، إلى جانب عدد من خبراء العمليات الانتخابية، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين المفوضية والجهات الشريكة في العملية الانتخابية.

وتناولت جلسات اليوم الختامي محور “إشكاليات التواصل بين المفوضية وإدارة القضايا”، حيث ناقش المشاركون آليات تحسين التنسيق بين الجانبين، ومعالجة التحديات الإجرائية التي تواجه مسار القضايا الانتخابية.

كما تضمن البرنامج جلسة تطبيقية جرى خلالها تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة نماذج من القضايا العملية، بهدف تبادل الخبرات وربط الجوانب القانونية بالحالات الواقعية، بما يرفع مستوى الكفاءة في التعامل مع المنازعات الانتخابية.

وعلى هامش اختتام الورشة، أجرى المشاركون زيارة ميدانية إلى مركز العد والإحصاء بالمفوضية، للاطلاع على تجهيزاته وآلية العمل داخله، حيث قدمت لهم شروحات حول إجراءات تدقيق وجدولة وأرشفة استمارات النتائج الخاصة بالعمليات الانتخابية.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن هذه الورشة تأتي ضمن برامجها الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز مهارات الموظفين والشركاء في الجوانب القانونية والفنية، بما يدعم مبادئ النزاهة والشفافية ويحافظ على سلامة العملية الانتخابية.