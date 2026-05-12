المفوضية ترفع جاهزية «اللجان الانتخابية» في 30 بلدية

باشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 تنفيذ برنامج تدريبي مخصص لأعضاء اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المجالس المحلية للشباب، التي تشمل 30 بلدية بمختلف مناطق البلاد، والمقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا البرنامج في إطار دعم العملية الانتخابية ورفع جاهزية الكوادر الوطنية المكلفة بالإشراف على هذا الاستحقاق، بما يضمن تنفيذ مراحل الاقتراع وفق معايير مهنية وتنظيمية عالية.

وشهد افتتاح البرنامج حضور مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية خالد الموسي، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب التابعة لوزارة الشباب محمد ناجي أبو صلاح، حيث أكدا أن هذه الخطوة تجسد الشراكة المؤسسية بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الشباب الليبية، وتهدف إلى نقل الخبرات الفنية والإجرائية إلى اللجان المشرفة.

وأكد مدير إدارة التوعية والتواصل أن المفوضية تضطلع بدور أساسي في تقديم الدعم الفني والتدريب العملي للكوادر، بما يمكنها من إدارة يوم الاقتراع بكفاءة واحترافية، ويسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة الديمقراطية لدى فئة الشباب.

وتولى الإشراف على البرنامج قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، حيث تضمن محاور تدريبية شملت التعريف بالدورة الانتخابية والمخطط الزمني، وشرح مهام موظفي لجان الاقتراع، وآليات تنظيم العمل داخل المحطات الانتخابية.

كما تناول التدريب الجوانب الفنية المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز والعد، إلى جانب التحضير اللوجستي للمراكز الانتخابية، واستخدام النماذج المعتمدة، قبل أن يُختتم بمحاكاة عملية متكاملة ليوم الاقتراع، شملت جميع المراحل بدءًا من فتح الصناديق وحتى إعلان النتائج داخل المحطات.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية أن يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 سيكون موعد نشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخاب النقابة العامة لموردي الأدوية وموردي ومصنعي المعدات الطبية، والنقابة العامة للحلاقة الرجالية، وذلك لمدة يومين مخصصين للاطلاع وتقديم الطعون وفق المدة القانونية.

كما أعلنت الإدارة نفسها عن نشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات النقابات الفرعية لنقابة محرري العقود يوم الثلاثاء 12 مايو 2026، ولمدة يومين أيضًا، لإتاحة الفرصة أمام الطعون القانونية وفق الإجراءات المعتمدة.

وتواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنفيذ برامجها التدريبية والتنظيمية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في إطار خطط تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة العمليات الانتخابية بمختلف مستوياتها.