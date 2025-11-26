المفوضية تستبعد مرشحين من انتخابات البلديات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم، عن قرار مجلس المفوضية رقم (249) لسنة 2025، والمتعلق بـاستبعاد عدد من المرشحين لانتفاء شرط التزكية في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة/2025).

وقالت المفوضية في بيانها الرسمي، إن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان التزام المرشحين بالشروط القانونية للترشح، مؤكدة أن استيفاء شرط التزكية يعد من الشروط الأساسية لقبول ملفات الترشيح.

يُذكر أن انتخابات المجالس البلدية لهذا العام تُجرى على مراحل متعددة، وتشمل مجموعات مختلفة من البلديات، ويهدف القرار إلى حفظ نزاهة العملية الانتخابية وضمان تمثيل فعّال للمواطنين.

هذا ويشكل شرط التزكية في الانتخابات البلدية أحد الضوابط القانونية الأساسية التي تحدد أهلية المرشحين، بهدف منع الترشيحات غير المكتملة أو غير القانونية وضمان سير العملية الانتخابية بشفافية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات رسمية اتخذتها المفوضية منذ بداية تسجيل المرشحين لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

#قرار مجلس المفوضية رقم (249) لسنة 2025 بشأن استبعاد مرشحين لانتفاء شرط التزكية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة/2025) تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥