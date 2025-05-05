المفوضية تستبعد 33 مترشحاً من «انتخابات المجالس البلدية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، عن استبعاد 33 مترشحًا من القوائم الأولية لانتخابات المجالس البلدية (المرحلة الثانية/2025)، وذلك بموجب القرار رقم (83) لسنة 2025، والذي صدر عن مجلس المفوضية بعد مراجعة مستفيضة للملفات القانونية للمترشحين.

وأفادت المفوضية أن هذا الإجراء جاء بناءً على التشريعات الانتخابية النافذة، وخصوصًا القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية، إضافة إلى نتائج عمل لجان التدقيق والطعون، التي بينت عدم استيفاء بعض المترشحين للشروط المطلوبة.

وفيما يلي قائمة المترشحين الذين تقرر استبعادهم:

خالد أبو القاسم بن شعبان – الزاوية الغرب وليد عبد الحميد حسن الشاوش – الزاوية الغرب حسن عبد الرؤوف علي معيوف – الزاوية الغرب نزار سالم محمد الجدي – الخمس محمد خليفة محمد قرقوم – الخمس فاطمة جمعة مسعود المزوغي – الخمس فايزة عبد السلام محمد هارون – كاباو نجاة محمد عبد السلام نصر – كاباو عبد الحكيم عبد الرحمن محمد – جادو مصباح السنوسي علي الباروني – جادو عبد الرحمن جمعة محمد الشاوش – الزنتان سليمان محمد محمد العربي – الزنتان أحمد خليفة محمد العريبي – الزنتان فتحي مسعود رمضان الحاسي – غات فوزي مسعود رمضان الحاسي – غات علي محمد عمر التواتي – الرجبان صالح بشير سعيد التواتي – الرجبان مصعب مصطفى محمد شلابي – الرجبان جمال محمد موسى الهاشمي – الشرقية عبد الله مصطفى عبد الله عيسى – الشرقية سالم إبراهيم محمد خليل – الشرقية عبد العزيز إبراهيم محمد القايد – الشرقية عبد الحميد الصادق محمد الكيلاني – الشرقية عبد الناصر سعد محمد عاشور – الشرقية حسن محمد عبد الله أحمد – الشرقية حسين محمد عمر النمر – الشرقية عبد الله إدريس أحمد الطاهر – الشرقية محمود علي عمر هارون – الشرقية يوسف عمر محمد بوزيد – الشرقية أحمد عبد الجليل محمد الشريف – الشرقية عبد الحميد مسعود السنوسي ساسي – الشرقية محمد إبراهيم عبد النبي حسين – الشرقية عبد السلام محمد أحمد المسماري – الشرقية

وأكدت المفوضية أن القرارات تأتي ضمن جهودها لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والنزاهة الانتخابية، مع إتاحة الفرصة للمستبعدين لتقديم طعونهم خلال الفترة الزمنية المحددة وفق اللوائح المعمول بها.