المفوضية تستعد لانطلاق انتخابات «المجموعة الثالثة»

أنهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التدريبات التنشيطية الخاصة بمديري مراكز ومحطات الاقتراع في 16 بلدية، ضمن استعداداتها لإجراء الانتخابات المقررة يوم السبت 18 أكتوبر 2025.

وتضمنت التدريبات التي أشرف على تنفيذها قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، بالتنسيق مع مكاتب الإدارة الانتخابية في البلديات المعنية، استعراض مراحل عملية الاقتراع، وإجراءات التعامل مع النماذج والمستندات الانتخابية، وتنظيم سير العملية داخل مراكز ومحطات الاقتراع، بما يضمن انسياب العملية الانتخابية وشفافيتها.

كما بدأ عدد من مكاتب الإدارة الانتخابية، بالتعاون مع شركاء التوعية، حملات إعلامية تستهدف المواطنين لتعريفهم بإجراءات التصويت وحثهم على المشاركة في يوم الاقتراع.

متابعة ميدانية وجاهزية المكاتب

في إطار المتابعة الميدانية للتحضيرات الجارية، عقد عضو مجلس المفوضية أبوبكر مرده، الأربعاء 15 أكتوبر، اجتماعًا بمقر مكتب الإدارة الانتخابية الشاطي، بحضور رئيس المكتب محمد الغول، ورئيس مكتب الإدارة الانتخابية سبها السنوسي الطاهر، إلى جانب المنسقين وعدد من موظفي المكتب.

وتم خلال الاجتماع:

استعراض مستوى جاهزية المكتب لتنفيذ المهام الموكلة إليه خلال مرحلة الاقتراع.

مناقشة الترتيبات اللوجستية وخطط التوعية الموجهة للناخبين.

متابعة برامج التدريب الخاصة باللجان الانتخابية لضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والانضباط.

وأكد أبوبكر مرده على أهمية تكامل الجهود بين إدارات المفوضية ومكاتبها في مختلف المناطق، مشيدًا بالجهود المبذولة من موظفي مكتب الإدارة الانتخابية الشاطي لضمان نجاح مرحلة الاقتراع القادمة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الميدانية التي يجريها مجلس المفوضية للوقوف على جاهزية مكاتب الإدارة الانتخابية في مختلف المناطق استعدادًا لإجراء الانتخابات.

دعوة للإعلاميين

دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام لحضور وتغطية مراسم انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب 16 مجلسًا بلديًا ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، يوم السبت 18 أكتوبر 2025 عند الساعة 11:00 صباحًا بالمركز الإعلامي في المفوضية.

أهداف التحضيرات والمرحلة القادمة

ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة المواطنين.

رفع جاهزية كوادر المفوضية المشاركة في العملية الانتخابية.

تعزيز وعي الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات والإجراءات المتبعة.

تكامل العمل بين الإدارات والمكاتب الانتخابية لضمان نجاح الاقتراع.