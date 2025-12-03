المفوضية تستعرض استعداداتها للانتخابات البلدية مع السفيرة الكندية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، صباح الأربعاء 3 ديسمبر 2025، السفيرة الكندية لدى ليبيا، أليسون ستيوارت، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وذلك بمقر ديوان مجلس المفوضية في طرابلس.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس المفوضية آخر مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا، مع التركيز على انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة) لعام 2025، مؤكداً مستوى الجاهزية الفنية واللوجستية التي وصلت إليها المفوضية لتنفيذ هذه الاستحقاقات وفق المعايير المهنية المعتمدة وفي مواعيدها المحددة.

من جانبها، أشادت السفيرة ستيوارت بالجهود التي تبذلها المفوضية في تنظيم العملية الانتخابية، مشيرة إلى المستوى العالي من التنظيم والمهنية الذي ميز مراحل العملية الجارية، ومؤكدة على استمرار دعم الحكومة الكندية لمسار الانتخابات في ليبيا، وأهمية الشراكة مع المفوضية في تعزيز المسار الديمقراطي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم المجتمع الدولي لمسار الانتخابات في ليبيا، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والصراع الداخلي.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعلن القوائم النهائية لمرشحي النقابات والاتحادات

أعلنت إدارة انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، عن القوائم النهائية للمرشحين في مختلف النقابات على النحو التالي:

النقابة العامة لموظفي مراقبة الصناعة

النقابة الفرعية للنجارة وقطع الزجاج (طرابلس، بنغازي، مصراته)

نقابة الصناعات التقليدية (بنغازي والمنطقة الجنوبية، الخمس ومسلاته)

نقابة الإعلاميين الرياضيين (المنطقة الشرقية والغربية)

النقابة العامة للمخلصين الجمركيين (قائمة المستقبل)

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المفوضية لضمان شفافية العملية الانتخابية وتيسير متابعة المرشحين والناخبين للقوائم النهائية.

لمتابعة القوائم الكاملة للمرشحين يمكن الاطلاع على صفحة إدارة الانتخابات على فيسبوك عبر الرابط: اضغط هنا




