المفوضية تستعرض الاستعدادات الانتخابية مع مسؤول فرنسي

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، صباح يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، بمقر ديوان المجلس، ألكسي أندريس، معاون مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، يرافقه السفير الفرنسي لدى ليبيا، السيد تييري فالا، في زيارة خصصت لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية في البلاد.

وتركّز اللقاء على انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة 2025)، إضافة إلى الانتخابات العامة المرتقبة، حيث استعرض رئيس المجلس جاهزية المفوضية من حيث الجوانب الفنية واللوجستية، وتنفيذ خطط التدريب، وتوزيع المواد الانتخابية، مؤكّدًا التزام المفوضية بإجراء انتخابات شفافة تستوفي المعايير الدولية.

من جانبه، أشاد أندريس بالجهود التي تبذلها المفوضية في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا استعداد فرنسا لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية وتعزيز ثقة الناخبين.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين المفوضية والجانب الفرنسي بما يسهم في دعم العملية الديمقراطية وإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.