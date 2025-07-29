المفوضية تستعرض خطة التوعية ليوم الاقتراع وتعزز الشراكة الإعلامية

في إطار الاستعدادات النهائية لمرحلة الاقتراع ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، عقدت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، اجتماعاً فنياً ناقشت خلاله خطة الحملة التوعوية الخاصة بمرحلة الاقتراع، إلى جانب خطة البث المباشر ليوم الاقتراع.

ترأس الاجتماع خالد الموسى، مدير إدارة التوعية والتواصل، بحضور عائشة تبوت إبراهيم، رئيسة قسم التوعية، وعبدالرؤوف شنب، رئيس قسم التواصل، إلى جانب مستشاري التوعية من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا.

وخلال الاجتماع، قدمت تبوت عرضاً مفصلاً لمحاور الخطة التوعوية، والتي تتضمن حزمة متنوعة من المواد الإعلامية المعدّة لتوعية الناخبين، تشمل: مطويات توضيحية، مقاطع فيديو، رسائل إذاعية ونصية، محتوى رقمي مخصص لمنصات التواصل الاجتماعي

كما تم استعراض آلية توزيع هذه المواد على مكاتب الإدارة الانتخابية، إلى جانب التنسيق مع شركاء التوعية من منظمات المجتمع المدني، والحركة الكشفية، والاتحادات الطلابية، وبيوت الشباب، بهدف ضمان وصول الرسائل التوعوية إلى جميع شرائح المجتمع، وتعزيز مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية.

من جانب آخر، ناقش الحاضرون خطة البث المباشر ليوم الاقتراع، حيث تم عرض تفاصيل التغطية الإعلامية عبر المنصات الرقمية للمفوضية، وتحديد آليات التعاون مع القنوات والإذاعات المحلية، بما يضمن نقل صورة مهنية وشفافة لسير العملية الانتخابية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي تعقدها إدارة التوعية والتواصل، بهدف توحيد الخطاب الإعلامي، وضمان فعالية الجهود التوعوية، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية ليوم الاقتراع، بما يعكس حرص المفوضية على الشفافية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.