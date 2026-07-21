المفوضية تستكمل اقتراع عدد من النقابات الفرعية لنقابة المعلمين

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الثلاثاء 21 يوليو 2026، إنجاز عملية الاقتراع في عدد من النقابات الفرعية التابعة لنقابة المعلمين، وسط أجواء تنظيمية اتسمت بالانسيابية والالتزام بالإجراءات المعتمدة.

وأكدت المفوضية أن سير العملية الانتخابية يعكس حرص مختلف الأطراف المشاركة على إنجاح هذا الاستحقاق، وضمان إجراء الانتخابات وفق المعايير والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الاقتراع سيتواصل في بقية النقابات الفرعية التابعة لنقابة المعلمين، وفق الجدول الزمني المعتمد بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (142) لسنة 2026.

وأشارت إلى أن استكمال انتخابات النقابات الفرعية سيجري بشكل متتابع حتى 27 يوليو 2026، مؤكدة استمرار تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وشددت المفوضية على التزامها بضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وصولاً إلى استكمال انتخاب جميع النقابات الفرعية ضمن المواعيد المحددة، بما يعزز تنظيم الاستحقاقات النقابية وفق إطار قانوني واضح.