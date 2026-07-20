المفوضية تستكمل الانتخابات في عددٍ من «نقابات المعلمين»

استكملت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين 20 يوليو 2026، عملية الاقتراع في عددٍ من النقابات الفرعية التابعة لنقابة المعلمين، ضمن الجدول الزمني المعتمد لإجراء الانتخابات النقابية في مختلف المناطق.

وأوضحت المفوضية أن عملية التصويت أُنجزت في أجواء تنظيمية اتسمت بالانسيابية والالتزام بالإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يعكس حرص جميع الأطراف على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأكدت المفوضية أن العملية الانتخابية ستتواصل في بقية النقابات الفرعية وفق الجدول الزمني المعتمد بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (142) لسنة 2026، على أن تستكمل الانتخابات تباعًا حتى 27 يوليو 2026.

وجددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأكيدها على مواصلة تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وصولًا إلى استكمال انتخاب جميع النقابات الفرعية ضمن المواعيد المحددة.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار تنظيم الاستحقاقات النقابية، التي تشرف عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفق القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية في ليبيا.