المفوضية تستكمل الانتخابات في عددٍ من «النقابات الفرعية للمعلمين»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، استكمال عملية الاقتراع، اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، في عددٍ من النقابات الفرعية التابعة لنقابة المعلمين، ضمن مراحل العملية الانتخابية الجارية.

وأوضحت المفوضية أن عملية الاقتراع أُجريت في أجواء تنظيمية اتسمت بالانسيابية والالتزام بالإجراءات المعتمدة، بما يعكس حرص جميع الأطراف على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضافت أن العملية الانتخابية ستتواصل في بقية النقابات الفرعية وفق الجدول الزمني المعتمد بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (142) لسنة 2026، على أن تُستكمل الانتخابات تباعًا حتى 27 يوليو.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استمرار تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وصولًا إلى استكمال انتخاب جميع النقابات الفرعية ضمن المواعيد المحددة.

هذا وتُشرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيم انتخابات النقابات المهنية في ليبيا وفق جداول زمنية وقرارات معتمدة، في إطار ضمان استكمال الاستحقاقات الانتخابية وفق الإجراءات القانونية، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية في اختيار الهيئات النقابية.