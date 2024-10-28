المفوضية تشارك بالمخيم الشبابي العربي في الأردن

تشارك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالمخيم الشبابي حول تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمدنية المقام بالبحر الميت في الأردن.

ويمثل المفوضية محمد احميدة، بصفته عضو اللجنة التوجيهية بالشبكة العربية للشباب، وعن المجتمع المدني يشارك مصعب قصيبات بصفته رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا.

وافتتحت أعمال المخيم الشبابي العربي والذي تنفذه الشبكة العربية للشباب في الانتخابات بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)ن حيث يهدف هذا المخيم إلى تعزيز مشاركة الشباب العربي في الحياة السياسية والمدنية.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية روحي أفغاني، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وشذى العلاونة عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وعلي الجنيدي رئيس الشبكة العربية للشباب في الانتخابات.

الجدير بالذكر أنه ستستمر فعاليات هذا المخيم لغاية 30 أكتوبر 2024.