المفوضية تشارك بـ«تدريب الشباب على القيادة الديمقراطية» بالأردن

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ممثلة في محمد علي الحاسي عضو اللجنة التوجيهية في الشبكة العربية للشباب في الانتخابات، في المخيم الشبابي المحلي حول تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمدنية، وأُقيم المخيم في محافظة جرش الأردنية خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2025.

وجاء هذا النشاط ضمن إطار جهود الشبكة العربية للشباب في الانتخابات، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية والمدنية، كما يهدف إلى بناء قدراتهم في مجالات القيادة والمواطنة والمشاركة الديمقراطية.

وتضمن المخيم جلسات تدريبية تفاعلية تناولت مفاهيم المشاركة المدنية، والقيادة الشبابية، ودور الإعلام في تعزيز الخطاب الإيجابي والمشاركة الديمقراطية، بمشاركة مجموعة من الشباب والناشطين من مختلف الدول العربية.

وتُعتبر مشاركة المفوضية في هذا الحدث تأكيدًا على التزامها بدعم مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، وتعزيز الوعي الانتخابي وثقافة المشاركة السياسية لدى هذه الفئة الحيوية، التي تمثل قوة محورية في بناء مستقبل ديمقراطي مستدام.