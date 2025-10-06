المفوضية تشارك بمتابعة انتخابات مجلس الشعب في سوريا

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في متابعة انتخابات مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، من خلال مشاركة عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، بصفته رئيس المكتب التنفيذي في المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، وذلك بدعوة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات في سوريا.

وأقيمت عملية الاقتراع يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025م، في إطار التعاون والتبادل الانتخابي بين المفوضية ونظيرتها في سوريا، بهدف تعزيز الشراكة الإقليمية والتعرف على التجارب الانتخابية في الدول العربية.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على الدور الفاعل للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية في تعزيز الشفافية وتبادل الخبرات بين الإدارات الانتخابية العربية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير النظم والممارسات الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية.

وتؤكد المفوضية حرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع نظرائها في الدول العربية والمنظمات الإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بالعملية الانتخابية وتعزيز مبادئ الديمقراطية.