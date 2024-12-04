المفوضية تشارك بورشة عمل حول «تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي»

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في مدينة بنغازي، بفعاليات ورشة العمل “حول تعزيز مفهوم الامن الانتخابي ودور المجتمع المدني في العملية الانتخابية”، بالتعاون والتنسيق بين المفوضية ووزارة الداخلية وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وحضر فعاليات الورشة “عدد من القيادات الأمنية والعسكرية ومن المفوضية خالد الموسي مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية وعدد من موظفي مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي وخالد الزربوط مسؤول وحدة الأمن الانتخابي بالمفوضية وممثلين عن وزارة الداخلية وعدد من منظمات المجتمع المدني”.

وقدم في المحور الأول من الورشة خالد الموسي “عرضا تقديميا حول انتخاب المجالس البلدية (المجموعة الاولى 2024 ) ودور منظمات المجتمع المدني في عمليتي التوعية والمراقبة الانتخابية وأهم الدروس المستفاذة من هذه المرحلة والتجهيز للمرحلة القادمة لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية 2025)”.

وقدم في المحور الثاني اللواء محمد العرفى والعميد خالد الزربوط والعميد عماد العيساوى والعميد وليد عثمان من وزارة الداخلية “عرضا تقديميا حول اهمية تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي ودور الأمن في انجاح انتخاب المجالس البلدية وأهم الدروس المستفاذة استعدادا للمرحلة القادمة”.

وتناول المحور الثالث “حلقة حوارية ونقاش حول أهم الدروس المستفاذة عرضت من قبل الشركاء”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في اطار استعددات المفوضية لإطلاق المجموعة الثانية من انتخاب المجالس البلدية 2025.