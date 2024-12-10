المفوضية تشارك بورشة عمل حول دور «وسائل التواصل الاجتماعي» بالانتخابات

شارك عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، عبر تطبيق (زووم)، في ورشة عمل منظمة من قبل أمانة شؤون الانتخابات في جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الأمم المتحدة وشعبة المساعدة الانتخابية بالأمم المتحدة، ومشروع الدعم الانتخابي الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول “وسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات”.

وقدم الشعاب، “عرضا حول وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات من خلال خبرة المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، كما أكد أن المنظمة حريصة على تفعيل دورها الأساسي في توفير الآليات اللازمة لتبادل الخبرات والمعارف بين الإدارات الانتخابية العربية، وتعزيز المؤسسية والمهنية للمارسات الانتخابية بهدف الارتقاء بالأداء الانتخابي في الوطن العربي بشكل عام”.

وقال: “من هذا المنطلق عقد المنظمة في شهر مارس 2020 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مؤتمرا إقليميا حول دور الإعلام في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية في البلدان العربية، وبناءً على التوصيات الناتجة عن هذا المؤتمر قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بدعم المنظمة العربية للإدارات الانتخابية عبر تعيين خبراء في مجال الإعلام الرقمي لإعداد دليل التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الانتخابية بالتعاون مع مجموعة عمل من الإدارات الانتخابية الأعضاء في المنظمة في كل من الأردن، السودان، تونس ، فلسطين والتي ساعدت في التنقيح وتقديم المقترحات المختلفة خلال فترة العمل بالتعاون مع الأمانة العامة والمكتب التنفيذي للمنظمة”.

وأضاف: “انبثق عن هذا الدليل بناء على اقتراح مجموعة العمل دليلين عمليين حول: التحقق من الأخبار الزائفة خلال الفترات الانتخابية ورصد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترات الانتخابية، دليل التحقق من الأخبار الزائفة خلال الفترات الانتخابية، دليل رصد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترات الانتخابية”.

هذا وانطلقت الورشة اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر وستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024.